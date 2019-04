Mann bei Ladendiebstahl in Salzgitter ertappt

Ein 36-jähriger Salzgitteraner wurde laut Polizeibericht am Samstag gegen 13.30 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt an der Konrad-Adenauer-Straße diverse Waren im Gesamtwert von 52 Euro aus der Auslage entnahm und in seiner Kleidung verstaute. Als er nach Passieren des Kassenbereichs von dem Detektiv auf die Tat angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten und verletzte dabei den Mitarbeiter des...