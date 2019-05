Lebenstedter sind langjährige Wahlhelfer aus Überzeugung

Seit fast 20 Jahren, so ganz genau wissen sie es nicht mehr, sind die vier Lebenstedter Heike Murnieks, Heike Romanowsky, Astrid Ndure und Ralf Goldbach Wahlhelfer – und zwar immer als Quartett in genau dieser Formation. Auch am Europawahl-Sonntag kamen sie ihrer Bürgerpflicht einmal mehr nach, im...