THW Salzgitter startet Kooperation mit Realschule

Das Projekt des Technischen Hilfswerks (THW) und der Emil-Langen-Realschule ist eine Premiere in Salzgitter: Einmal in der Woche lernen Schüler nachmittags beim THW in Salder, im Zuge des Ganztagsangebotes, wie die Theorie aus Physik- und Mathematikunterricht sich in der Praxis anwenden lässt. Etwa, wenn das Hebelgesetz beim Hochhieven von Gegenständen mit einer Brechstange seine volle Wirkung entfalten kann. Schulleiter Lutz Salvi...