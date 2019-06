„Kicken für KidSZ“ fördert in Salzgitter Kinder-Kochkurse

Kinder ab acht Jahren können in Lebenstedt bald in einen besonderen Genuss kommen: Der Verein Super Salzgitter will ab Juli Kochkurse für den Nachwuchs anbieten - um Kinder auf den richtigen Geschmack zu bringen und um zu vermitteln, was gutes Essen ausmacht. Möglich wird das Projekt dank eines...