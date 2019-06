Drei Frauen stehlen in Salzgitter Abendkleider

Lebenstedt. Salzgitteraner Polizisten können sie in Lebenstedt festnehmen. Zwei von ihnen werden per Haftbefehl gesucht.

Am Freitag gegen 16.30 Uhr beobachtete die Mitarbeiterin eines Brautmodengeschäftes in der Berliner Straße drei Frauen dabei, wie sie Abendkleider stahlen. Die Diebinnen wurden, wie die Polizei mitteilt, im Zuge einer Sofortfahndungsmaßnahmen in der Innenstadt angetroffen und festgenommen. Die entwendeten Kleider führten die zwischen 23 und 32 Jahre alten Frauen, alle mit Wohnsitz in Salzgitter, noch bei sich. Gegen die Frauen wurden Strafanzeigen gefertigt. Während einer Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass zwei der Frauen mit Haftbefehl gesucht werden. Während eine der beiden Frauen nach Entrichtung einer Geldstrafe wieder auf freien Fuß kam, wurde die zweite Frau in die Justizvollzugsanstalt nach Hildesheim überstellt, heißt es abschließend in der Polizeimeldung.