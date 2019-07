Mann soll seine Ex in Salzgitter-Bad geschlagen haben

Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Braunschweiger Straße meldete am Sonntag um 1.45 Uhr ein streitendes Pärchen auf dem Tankstellengelände. Beim Eintreffen der Polizei waren beide nicht mehr vor Ort, wurden aber kurz darauf angetroffen. Die 37-jährige Frau zeigte an, nach einem Streit von ihrem 25-jährigen Ex-Partner geschlagen worden zu sein. Zudem soll es zu einer Sachbeschädigung am Pkw der Frau gekommen sein. Der Mann...