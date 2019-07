Werbeaktion: Nabu hofft auf neue Mitglieder in Salzgitter

Salzgitter. Der Nabu will neue Mitglieder werben. Dazu hat der Verein nach eigenen Angaben in Salzgitter eine Werbeaktion gestartet.

Zu den Schwerpunkten in Salzgitter gehören laut Pressemitteilung zum Beispiel die Umweltbildung für Kinder und Jugendliche auf der Biologischen Station in Lebenstedt zu regenerativen Energien und dem Bienenschutz sowie die Öffentlichkeitsarbeit durch naturkundliche Exkursionen und Vorträge in mehreren Stadtteilen.

Den vielen Ehrenamtlichen des Nabu Salzgitter sei die praktische Naturschutzarbeit wichtig. So wolle der Verein seine Biotop- und Artenschutzprojekte fortsetzen und ausbauen. Als Beispiel nennt Petra Wassmann, Vorsitzende des Nabu Salzgitter, die Erfassungs- und Pflegearbeiten im Europareservat Heerter See und den Schutz bedrohter Arten wie der Schleiereule in vielen Stadtteilen. Die Eulenschutzgruppe des Nabu betreue Schleiereulenkästen in 24 Orten in Salzgitter und Umgebung. „Wir wünschen uns, dass sich der Kreis der mehr als 1300 Mitglieder in Salzgitter um weitere am Natur- und Klimaschutz Interessierte erweitern wird. Es geht um die – auch finanzielle – Unterstützung von Naturschutzaktivitäten in Salzgitter“, so Wassmann.

Derzeit gehen laut Nabu junge Leute, insbesondere Studenten, durch die Ortsteile, um Neumitglieder zu werben. Zu erkennen seien sie an ihrer Dienstkleidung und dem mitgeführten Ausweis. Sie dürften kein Bargeld annehmen und hätten Info-Broschüren dabei.

Weitere Infos: (05341) 9027716 und im Internet unter www.NABU-suedostniedersachsen.de