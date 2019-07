Erpressung: Polizei nimmt 21-Jährigen in Salzgitter fest

Salzgitter. Zur versuchten räuberischen Erpressung kam es wie bereits berichtet am 20. Mai gegen 15 Uhr an der Wehrstraße. Nun gibt es einen Tatverdächtigen.

Damals versuchten drei unbekannte Täter unter Vorhalt eines Messers im Zuge eines angeblichen Autoverkaufsgeschäfts, einen 41-jährigen Mann zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen. Die Tat scheiterte jedoch, die drei flüchteten unerkannt, so die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft sei nun ein 21-Jähriger Mann mit Aufenthaltsort in Salzgitter als mutmaßlicher Täter ermittelt und vorläufig festgenommen worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig sei er in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu Mittätern, dauerten an.