Grünschnitt brennt – Wehr löscht mit Seewasser

Zu einem Feuer ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr am Salzgittersee in der Nähe der Wasserskianlage gekommen. Ein Haufen Grünschnitt war aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer hatte laut Einsatzleiter Guntram Vollmer etliche Schaulustige angezogen. Verletzt wurde...