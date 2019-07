Schmiedetag und Bogenbau: Angebote für Salzgitteraner Kinder

Salder. Das Städtische Museum Schloss Salder bietet für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Ferienpasses ein Ferienprogramm zum Mitmachen an.

In fünf Werkstätten kann von Dienstag, 23. Juli, bis Donnerstag, 1. August, handwerkliches Geschick getestet und ganz nebenbei erfahren werden, wie in früheren Zeiten die Handwerker ihren Beruf ausgeübt haben, heißt es in der Pressemitteilung.

Los geht es am Dienstag, 23. Juli, mit Musikinstrumenten aus Naturmaterialien. 10- bis 12-Jährige können dann von 10 bis 13 Uhr in der Lernwerkstatt verschiedene Pfeifinstrumente aus Holz schnitzen und kleine Trommeln oder eine Schilfgeige aus Naturmaterialien bauen. Einen Tag später, am Mittwoch,

24. Juli, 10 bis 17 Uhr, geht es im Eiszeitgarten des Museums mit der Werkstatt „Bogen bauen“ spannend weiter. Er richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Mit einfachen Werkzeugen wird das alte Handwerk des Primitivbogen-Bauens erlernt, heißt es. Es werde ausschließlich mit Naturmaterialien gearbeitet. Den Kursus leitet der Waldpädagoge Uwe Klameth. Auch Eltern dürfen mitmachen. Unter Aufsicht werden die selbst gebauten Bogen dann anschließend getestet. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Damit seien die Materialkosten pro gebautem Bogen abgedeckt.

Keine Angst vor heißem Eisen? Dann bietet am Donnerstag, 25. Juli und 1. August, die Werkstatt „Arbeiten wie die Handwerker damals: Schmiedetag für Kinder“ in der Schmiede des Schafstalls des Museums das Richtige. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können Kinder zwischen 12 und 14 Jahren für 5 Euro teilnehmen. Sie werden ihre eigene Bratpfanne schmieden, auf der anschließend im Schmiedefeuer die selbstgemachte Pizza gebacken werden soll. Die Teilnehmerzahl ist auf vier Kinder pro Tag begrenzt.

„Arbeiten mit Leder“ heißt es dann am Dienstag, 30. Juli, von 10 bis 14 Uhr für Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Die Teilnehmer arbeiten in der Lernwerkstatt mit dem Naturmaterial Leder und nähen sich kleine Etuis für ihr Handy oder Kopfhörer sowie Schlüsselanhänger und andere nützliche Dinge, so der Veranstalter. Neben Stoff und Fell sei Leder früher ein wichtiger Rohstoff für Bekleidung und viele andere Dinge gewesen.

Zum Abschluss folgt am Mittwoch, 31. Juli, 10 bis 14 Uhr, für 8- bis 14-Jährige in der Lernwerkstatt das Angebot „Schöne Schachteln“. Spanschachteln und kleine Holzboxen werden zu Aufbewahrungsschachteln für besondere Utensilien dekoriert.

Anmeldungen werden erbeten unter sowie per E-Mail an kultur@stadt.salzgitter.de