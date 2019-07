Salzgitter. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Bad hat eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller gegeben.

In Salzgitter-Bad ist am Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Emsstraße ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehrangaben gibt es eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller. Eine Person wurde anfangs vermisst. Nach bisherigen Erkenntnisstand werde die Person aber nicht mehr vermisst.

Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Dieser Artikel wird aktualisiert.