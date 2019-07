Im Kleingartenverein in Gebhardshagen stand bei Eintreffen der Feuerwehr eine Laube in Vollbrand.

Auf dem Gelände des Kleingartenvereins in Gebhardshagen am Weddemweg ist am Sonntagabend eine Gartenlaube. Das meldete die Berufsfeuerwehr gegen 21 Uhr.

Die Laube stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Menschen sollen nicht in Gefahr sein. Die Laube steht leer. Die Brandursache ist unklar.

Vor Ort war die Berufsfeuerwehr mit der Wache 1 und 2 sowie die Freiwillige Wehr aus Gebhardshagen.