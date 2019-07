Salzgitteraner Initiative kämpft für mehr Betreuungsplätze

Der kleine Hanno spielt in seinem Sandkasten. Er baut Burgen und Türmchen. Es ist idyllisch ruhig auf dem Hof. So ruhig wie um das Thema neue Kindergartenplätze in ihrem Dorf. Seine Mutter Alenka Hentschel wünscht sich, dass auch die Stadt die Bauschaufeln in Lichtenberg endlich in die Hände...