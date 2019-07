Zwei Ringelheimer sind 80 Jahre mit der Schützengilde verbunden

Die Schützengilde Ringelheim ehrte während ihres Schützenfrühstücks im Festzelt an der Innersten Herbert Sommerfeld und Georg Pohl für ihre 80-jährige Treue zum Verein. „Das ist das erste Mal in der Geschichte der Schützengilde, dass Mitglieder auf eine so lange Zugehörigkeit zurückblicken können“, sagte der Vorsitzende Detlef Schulze, der gemeinsam mit dem Präsidenten des Kreisschützenverbandes die Ehrung vornahm.

Er freute sich, dass beide Jubilare recht rüstig die Ehrung entgegen nehmen können. 80 Jahre, das war 1939. Damals begann mit dem Angriff auf die Westplatte bei Danzig der Zweite Weltkrieg. Wie kommt nun ein Ringelheimer Junge zu dieser Zeit in die Schützengilde?

Georg Pohl erläutert, dass er mit 12 Jahren auf die Scheibe des Jugendkönigs geschossen habe. „Dieses Datum ist nach dem Kriege als Eintrittszeit gewertet worden“, sagte er. Ein ganz privates Jubiläum war ihm dann eine Spende von 60 Euro für den Spielmannszug wert: „Ich bin bei diesem Schützenfest zum 60. Mal vom Spielmannszug geweckt worden“, bedankte er sich.

Herbert Sommerfeld (90) erklärt seine lange Mitgliedschaft so: Er sei schon als Junge mit dabei gewesen. Am Anfang habe er sich am Schießen beteiligt. Auch auf die Jugendkönigsscheibe habe er geschossen. „Das war später dann aber vorbei“, so Sommerfeld. Richtig Mitglied sei er seit 1943 geworden. Damals sei die davor liegende Zeit berechnet und hinzu gezählt worden.

Es gab weitere Ehrungen: Für 40 Jahre wurden Claus Drescher, Burghardt Linnemann und Bernd Löwe ausgezeichnet. 50 Jahre gehören Carmen Hoppstock, Ursel Köhler und Kurt Rißling dem Verein an. Den Verdienstorden 1. Klasse am Bande erhielten Denise Klein, Stefan Muthig und Vorsitzender Detlef Schulze.