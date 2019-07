Täter brechen in Bäckerei in Lebenstedt ein

Unbekannte sind am Sonntag um 4.50 Uhr in eine Bäckerei im Kurt-Schumacher-Ring in Lebenstedt eingebrochen. Das berichtet die Polizei. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen die Täter in die Bäckerei eines Lidl-Marktes ein und brachen dort den Tresor auf. Der komplette Inhalt wurde...