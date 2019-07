Klinikum Salzgitter: Prothesen können bei Check-In Alarm auslösen

Sommerzeit ist Reisezeit. Für viele beginnt der Urlaub am Flughafen. Die Schlangen an den Sicherheitskontrollen sind lang. Und selbst wenn Gürtel und Schmuck abgelegt wurden, passiert es manchmal: Der Sicherheitsdetektor schlägt an und meldet Alarm. Betroffen sind oft Menschen, die künstliche...