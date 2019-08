Salzgitter: Streit um Parkplatz endet mit Morddrohung

Salzgitter. Zwei Männer gerieten am Freitag über ein abgestelltes Auto in Streit. Die Polizei bittet nun Zeugen des Geschehens, sich zu melden.

Dieser Streit um einen Parkplatz eskalierte schnell: Am Freitagvormittag haben sich zwei Männer vor dem Rewe-Markt am Hüttenring in Salzgitter geschubst und mit dem Tode bedroht. Wie die Polizei mitteilt, hat ein 52-jähriger Salzgitteraner sein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und wollte dann einkaufen gehen. Ein zirka 70 Jahre alter Mann habe ihn daraufhin angesprochen und gesagt, dass das Auto im Weg stehen würde. Weil der Autofahrer das anders sah, kam es zu einem Handgemenge. Der Beschwerdeführer schubste den Autoinhaber und soll ihn mit den Worten: „Ich steche Dich ab!“, bedroht haben.

Die Polizei bittet um Mithilfe

Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Zeugen, die die Situation beobachtet haben könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.