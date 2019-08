Lebenstedt. Etwa 200 Kilogramm Kupfer haben Unbekannte aus einem Gewerbebetrieb an der Peiner Straße gestohlen.

Diebe stehlen in Lebenstedt 200 Kilo Kupfer

Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die Täter eine Tür aufgehebelt haben, um dann das Kupfer zu stehlen. Die Schadenshöhe wird mit rund 1200 Euro angegeben. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benötigt wurde. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt in Verbindung zu setzen: (05341) 18970.