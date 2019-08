Leserforum zur Zukunft des Krankenhauses in Salzgitter

Während andernorts Krankenhäuser geschlossen werden, entsteht in Salzgitter-Bad als Ersatz für das in die Jahre gekommene St. Elisabeth-Krankenhaus ein mit 40 Millionen Euro geplanter Neubau. Dieser Bau ist Thema eines Leserforums, zu dem unsere Zeitung und das St. Elisabeth-Krankenhaus am 29. August ab 18 Uhr ins Dachgeschoss des Ärztehauses, Hinter dem Salze 33, einladen. Um vier Themenschwerpunkte soll es bei dem von Redakteur...