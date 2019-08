Salzgitter/Wolfenbüttel: die Blitzer der nächsten Woche

Tempokontrollen kündigt die Stadt Salzgitter für die Woche vom 12. bis 18. August in diesen Stadtteilen an: Watenstedt, Hallendorf, Lebenstedt, Salder und Salzgitter-Bad. Der Landkreis Wolfenbüttel nennt diese Standorte: Wolfenbüttel, Heere, Elbe, Börßum, Cramme, Baddeckenstedt, Dorstadt, Sickte, Dahlum, Erkerode, Kneitlingen, Kissenbrück, Ohrum und Wittmar. Für beide Bereiche sagt die Reihenfolge der Orte nichts über Tag des Einsatzes in der Woche aus.

