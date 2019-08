18-Jähriger nötigt anderen Autofahrer dreimal in Salzgitter

Als der Fahrer des Nissan rückwärts flüchten wollte, habe sich hinter ihn ein VW Golf platziert und die Fahrbahn blockiert, teilt die Polizei mit. Die Insassen des Porsche und des Golf seien ausgestiegen und hätten den Lack des Nissan beschädigt. Ein weiteres Delikt habe sich mit den genannten Beteiligten im Bereich Gittertor ereignet. Auch hier habe der Porschefahrer versucht, den Nissan zum Anhalten zu zwingen. Kurz zuvor sei es am Bohlweg zu einem ähnlichen Delikt gekommen. Die Tatzeit war in allen drei Fällen am Sonntag gegen

22 Uhr. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.