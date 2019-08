Autofahrer mit 2,6 Promille in Salzgitter unterwegs

Die Polizei hat am Montag, 12. August, um 20.15 Uhr einen 29-jährigen Autofahrer in der Diesterwegstraße angehalten und kontrolliert. Dabei hätten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille, so die Polizei weiter. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Es wird gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.