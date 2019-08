Zwei Angriffe im Umfeld des Cityfests in Salzgitter

Lebenstedt. In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Männer und eine Frau am Rande des Cityfest-Geländes attackiert.

Die Polizei Salzgitter meldete zwei Körperverletzungen, die sich in der Nacht auf Sonntag zugetragen haben. Es sei davon auszugehen, dass es sich bei den Beteiligten um Besucher des Cityfestes in Lebenstedt handelt, erklärte ein Sprecher.

In der Chemnitzer Straße geriet ein 49-jähriger Salzgitteraner gegen 1.10 Uhr mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit. Aus der Gruppe heraus kam es laut Polizeibericht zu einer gefährlichen Körperverletzung zu seinem Nachteil. Das Opfer gab an, mehrfach mit der Faust ins Gesicht und den Nacken geschlagen und leicht verletzt worden zu sein. Einer der drei Verdächtigen konnte fliehen. Ein zweiter Beschuldigter, ein 26-jähriger Salzgitteraner, verhielt sich beim Eintreffen der Beamten derart aggressiv, dass sie in in Gewahrsam nahmen.

Kurz danach schlug ein 22-jähriger Salzgitteraner eine ihm unbekannte Person an der Joachim-Campe-Straße mit der Faust ins Gesicht. Nachdem eine Begleiterin des Opfers diesem zur Hilfe kommen wollte, wurde sie mit einem Kopfstoß attackiert. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige kam in Gewahrsam.