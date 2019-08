600 Salzgitteraner schlemmen vor Schloss Salder

Salder. Beim Stadtfrühstück der Bürgerstiftung Salzgitter auf dem Schlosshof in Salder geht es in erster Linie nicht um Stullen, Brötchen und Kaffee.

Nein, vielmehr geht es darum, dass Ehrenamtliche sich vernetzen, dass Salzgitteraner mit Salzgitteranern ins Gespräch kommen – und das über alle Schichten der Gesellschaft hinweg.

Vor historischer Kulisse von Schloss Salder saßen am Sonntag fast 600 Teilnehmer ganz verschiedener sozialer Herkunft beisammen. „Unser Rekordbesuch“, sagte Rainer Krause, Vorsitzender der Bürgerstiftung Salzgitter, die die Veranstaltung initiiert hat. Sie redeten miteinander, schlemmten und lachten gemeinsam – teils über Tische und Bänke hinweg – bei dieser 12. Auflage des Open-Air-Frühstücks.

Der bodenständige Charakter der Veranstaltung ist ganz bewusst so gewählt. 84 schlichte Klapptische und doppelt so viele Partybänke, alles eng gestellt. So kamen sich die Besucher schnell näher. Viele hatten eigene, reich gefüllte Picknickkörbe dabei, fast jeder probierte die Köstlichkeiten des anderen. „So stellen wir uns das vor“, sagte Krause. „Die Leute reden miteinander. Die Resonanz ist klasse, wir sind super zufrieden.“

Das Open-Air-Frühstück habe für die Bürgerstiftung eine besondere Bedeutung, so Krause weiter. Es bilde einen Teil einer von drei Säulen, auf denen die Finanzierung der sozialen Projekte der Stiftung fuße, so der Vorstand. Die eine Säule seien Veranstaltungen wie das Bürgerfrühstück vor Schloss Salder oder der am kommenden Sonntag, 25. August, stattfindende Stiftungslauf um den Salzgittersee. Die weiteren Säulen seien Spenden sowie das Stiftungskapital. Auch jenes Geld, das die Stiftung bei der 12. Auflage des Stadtfrühstücks einnimmt, komme laut Krause zu 100 Prozent der Arbeit der Bürgerstiftung zugute. „Pro Jahr stehen uns immer rund 35.000 Euro für die Projektförderung zu Verfügung“, sagte Krause. Dass die rund 600 Besucher einen neuen Teilnehmerrekord markieren sei toll, sagte Christian Heinrich, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung. „Allerdings werden wir es logistisch kaum hinbekommen, eine noch größere Besucherzahl zu bewerkstelligen.“ Roland Staab, ebenfalls Mitglied des Stiftungsvorstandes, sieht es ähnlich. Sein Argument: „Wenn wir die Veranstaltung noch größer aufziehen, dann wird es ungemütlich.“ Vertreter von Firmen, Vereinen, politischen Parteien, von Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen, aber auch Familien und Einzelpersonen ließen es sich an den Tischen und unter 40 bunt bemalten Sonnenschirmen richtig gut gehen. Dass die Schirme in diesem Jahr statt der Sonne eher den einen oder anderen kleinen Regenschauer abhalten mussten – sei's drum. Die Salzgitteraner nahmen das Tröpfeln gelassen hin.