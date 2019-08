Zwei Autos krachen auf der A39 bei Thiede ineinander

Unfall auf der Autobahn 39 in der Nacht zu Dienstag bei der Ausfahrt Thiede in Fahrrichtung Lebenstedt mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Salzgitter-Thiede. Der Unfall ereignete sich am späten Montagabend. Die Autobahn 39 musste in Fahrtrichtung Kassel gesperrt werden.

Am späten Montagabend sind auf der Autobahn 39 in Höhe der Anschlussstelle Thiede zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache ineinandergekracht. Die Autobahn musste für die Bergung der beiden demolierten Fahrzeuge in Fahrtrichtung Kassel einseitig gesperrt werden.

Vier Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht

Insgesamt waren fünf Personen an dem Unfall beteiligt, vier davon wurden mit leichten oder mittleren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Für die Bergung der Fahrzeuge waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Ortsfeuerwehr Thiede im Einsatz. Ebenfalls dabei: Vier Rettungswagen und ein Notarzt. Nachdem die Verletzten in die Krankenhäuser gebracht wurden, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle der Polizei.