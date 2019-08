Salzgitter: KVG-Buslinie 619 lässt abends Haltestellen aus

Foto: Bernward Comes

Wer aus der 619 in die 612 umsteigen möchte, muss sich manchmal sputen.

Die Buslinie 619 zwischen Lichtenberg und Lebenstedt lässt gemäß ihres Abendfahrplans zwischen den Haltestellen „Bosch“ und „Bruchtmachersenstraße“ fünf ansonsten reguläre Stops aus, darunter „Fredenberg - Schule“ auf dem Kurt-Schumacher-Ring.

Ein Leser hat auf unserem Online-Portal Alarm 38 gefragt, ob man den Bus abends nicht zumindest wieder über diesen Haltepunkt laufen lassen könne – viele Mitfahrende müssten aktuell seiner Erfahrung nach immer wieder Fußwege in ihr „Stammgebiet“ in Kauf nehmen.

Klaus Stuhlmann, Sprecher der zuständigen Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Braunschweig, hat sich nun auf Anfrage zu diesem Sachverhalt geäußert: „Der Hintergrund für die veränderte Route nach 20 Uhr ist zum einen die Herstellung von Übergängen zwischen Bus und Zug am Bahnhof Lebenstedt und darüber hinaus die ohnehin schon eng getaktete Anschluss-Situation zwischen den Buslinien 612 und 619 an der entsprechenden Haltestelle.“

Für die 619 sei zu dieser Tageszeit daher nur ein „Rundkurs“ umsetzbar, der „möglichst viele Haltestellen bedienen und auch die Einstiegsrichtung beibehalten“ solle. Eine zusätzliche Anbindung von „Fredenberg – Schule“ würde laut Stuhlmann jedoch „mindestens zwei zusätzliche Minuten“ in Anspruch nehmen, was insbesondere die Bahnanschlüsse aus Lebenstedt in Richtung Braunschweig gefährden würde, auf die viele Pendler angewiesen seien.

Eine abendliche Streckenführung über „Fredenberg – Schule“ bei gleichzeitiger Streichung aller beziehungsweise mehrerer Haltestellen auf diesem Abschnitt „würde unseres Ermessens von vielen Kunden nicht verstanden“, so Stuhlmann.