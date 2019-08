Landesbischof Meyns führt neuen Lebenstedter Propst ein

Mehr als ein Jahr lang war die Stelle des Lebenstedter Propstes unbesetzt, am heutigen Samstag, 31. August, wird der neue Amtsinhaber Uwe Teichmann von Landesbischof Christoph Meyns offiziell eingeführt. Teichmann, der zuletzt in Berlin-Neukölln tätig war, hat sein Amt in Salzgitter schon zum 1....