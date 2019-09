Salzgitter: Hier wird in der nächsten Woche geblitzt

Salzgitter. In Salzgitter ist in der nächsten Woche mit Tempokontrollen zu rechnen. Die Standorte können je nach Bedarf und Situation auch spontan wechseln.

Die Stadt Salzgitter teilt mit, dass in der Woche vom 16. bis 22. September in folgenden Stadtteilen mit Geschwindigkeitsüberprüfungen gerechnet werden muss: Hallendorf, Watenstedt, Lebenstedt und Salzgitter-Bad. Die Reihenfolge der Orte sage nichts über den Tag des jeweiligen Einsatzes in der Woche aus. Die Einsatzorte können je nach Bedarf und Situation auch spontan gewechselt werden, so die Stadt weiter.