Fahrradabstellanlage in Ringelheim wird nicht angenommen

Der große, fest gebaute Drahtkäfig auf dem Bahnhofsvorplatz steht Tag für Tag leer und ist unbenutzt. Die Bahnkunden stellen ihre Fahrräder nach wie vor an den wenigen Fahrradbügeln sowie an den Zäunen ab. War zunächst die fehlerhafte Schließanlage schuld, so scheint es jetzt, dass kein Fahrradfahrer aus Ringelheim und Umgebung für das Abstellen zahlen möchte. Inzwischen hat die Verwaltung gegengesteuert, sie will ab Oktober nur noch...