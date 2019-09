Bibiana Steinhaus plaudert in Salder aus ihrem Leben

In Salder plauderte Bibiana Steinhaus am Montagabend beim Jubiläums-Schlossgespräch der Wirtschaftsvereinigung Salzgitter (WVS) launig über ihren Alltag in der Männer-Domäne Fußball-Bundesliga, über ihren Umgang mit den millionenschweren Stars und gewährte Einblicke in ihr Privatleben.

Aber mal eben einen Termin mit Bibiana Steinhaus vereinbaren? „Das ist nicht so einfach“, sagt WVS-Vorstandsmitglied Axel Kommander. In ihrem Jubiläumsjahr – die WVS feiert 2019 den 70. – hatte sich der Vorstand die zweifache Weltschiedsrichterin, aufgewachsen in Bad Lauterberg, als Gast fürs Schlossgespräch in Salder gewünscht. Am Montagabend klappte es.

„Bibiana Steinhaus sollte schon viel früher zu uns kommen“, erzählte Kommander. Doch mal standen Leistungstests des Weltverbandes Fifa an, mal Fortbildungen des DFB. Steinhaus' Terminkalender war voll. Die 40-Jährige pfiff im Juni bei der Frauen-WM in Frankreich, verletzte sich dort und saß deshalb in den vergangenen Wochen verstärkt als Video-Assistent-Referee im sogenannten „Kölner Keller“, um Erst- und Zweiliga-Spiele als Video-Schiedsrichterin zu überwachen. Hatte sie frei, jettete sie mal eben nach New York. Dort lebt und arbeitet ihr Lebensgefährte Howard Webb, früherer englischer Star-Schiri, der 2010 das Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Bayern München und das WM-Finale zwischen Holland und Spanien leitete. Webb ist heute Chef der Schiedsrichter in der nordamerikanischen Profiliga Major-League Soccer.

Karriere an der Pfeife hat auch Bibiana Steinhaus gemacht. Im Frauenfußball leitete sie sowohl das WM-Finale 2011 in Deutschland als auch die Partie um Gold bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Am 10. September 2017 pfiff sie als erste Frau ein Spiel in der Fußball-Bundesliga der Männer: die Partie Hertha BSC gegen Werder Bremen. Nun stellte sich die Weltschiedsrichterin mehr als eine Stunde den Fragen der WVS-Vorstände Steffen Krollmann und Florian Gommlich. Eine launige Stunde, in der das Publikum viel Privates über die 40-Jährige erfuhr. Sneaker-Trägerin sei sie, Fiat-500-Liebhaberin, sie liebe italienische Küche und ein perfektes Wochenende verbringe sie nicht im Fußballstadion, sondern in der Sauna – „am liebsten mit einem Buch“.

Doch wie gelingt es ihr, sich Respekt in einer Männerdomäne zu verschaffen? „Mit Ruhe, mit Besonnenheit.“ Es gab verbale Anfeindungen – etwa die des damaligen Düsseldorfers Kerim Demirbay. Steinhaus zückte sofort Rot. Es gab den aufgebrachten Bayern-Trainer Pep Guardiola, der sie anfasste, es gab Franck Ribérys Zupfen an ihren Schnürsenkeln. Sie griff nicht zur Gesäßtasche, dorthin, wo Schiedsrichter die rote Karte, die – so Bibiana Steinhaus - „Arschkarte“ stecken hat. „Ich hab’s einfach weggelächelt. Aber wer Freunde sucht, der ist auf dem Fußballplatz am falschen Ort.“