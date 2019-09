Salzgitter: Mehrere Verkehrsstraftaten festgestellt

Bei den Polizeikontrollen am Wochenende wurden viele Verkehrsstraftaten festgestellt. (Symbolbild)

Salzgitter. Die Polizei hat am Wochenende Kontrollen mit Funkstreifenwagen durchgeführt. Dabei gab es Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Bei Kontrollen durch Funkstreifenwagenbesatzungen am Wochenende sind mehrere Verkehrsstraftaten festgestellt worden. Am Samstag kontrollierte die Polizei um 14.10 Uhr in der Schillerstraße einen Honda. Dabei stellten die Beamten bei dem 33-jährigen Fahrer aus Hannover körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen. Ein Urintest habe ein positives Ergebnis bei THC ergeben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Auf der Albert-Schweitzer-Straße fiel um 21.50 Uhr ein VW auf. Bei den monierten Kennzeichen fehlten die Zulassungsplaketten, so die Polizei. Die Kontrolle ergab, dass für den Wagen keine Haftpflichtversicherung besteht. Dem 36-jährigen Salzgitteraner wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher.

Ein BMW fiel um 22.45 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße auf, da dieser beim Abbiegen kurz auf die Gegenfahrbahn fuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 56-jährigen Fahrer aus Berlin einen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert mehr als 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Am Sonntag wurde um 1.35 Uhr ein Opel in der Feldstraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Wagen kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr bestand. Gegen den 22-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Peine wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde ihm untersagt.