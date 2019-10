Salzgitter: Arbeit, Alkohol, keine Moschee

Das Polizeiaufgebot war erneut groß am Mittwochvormittag. Vor dem Landgericht Braunschweig standen die Beamten, am Eingang zum Saal und auch im Saal selbst. Der nächste Verhandlungstag um den Mord an einem Iraker im Januar dieses Jahres in Lebenstedt stand auf der Tagesordnung. Angeklagt ist ein...