Weltenbummler berichtet in Salzgitter-Bad von seinen Reisen

Die Weite Patagoniens, die Paläste von Rajasthan, die rätselhaften Osterinseln, die Orang-Utans in Indonesien oder die exotische Tierwelt der Galapagos-Inseln: Weltenbummler Kurt-W. Fessel reiste in die entferntestes Ecken der Welt. Was er dort sah und was er erlebte, berichtet Fessel am 21....