Wegen des schweren Unfalls war die K16 bei Beddingen am Samstagabend gesperrt.

Schwerer Unfall in Salzgitter: Auto erfasst Fußgänger

Schwerer Unfall am Samstagabend bei Beddingen: Wie die Feuerwehr berichtet, wurde auf der K16 zwischen der Rüdekenstraße und der L615 ein Fußgänger von einem Auto erfasst. Das bestätigte auch die Polizei auf Nachfrage.

Bei Salzgitter vom Auto erfasst: Fußgänger kommt ins Krankenhaus

Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, kümmerte sich bereits die Polizei um den Fußgänger, der auf einem Acker neben der Straße lag. Die Wehrleute untersuchten und stabilisierten den Fußgänger anschließend. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen genau sind, konnten am Samstagabend weder Polizei noch Feuerwehr genau sagen. Das Auto stand laut Feuerwehr auf dem Acker.

Notfallseelsorgerin betreut Autoinsassen

Auch die zwei Insassen des Autos waren auf Hilfe angewiesen: Sie hatten einen Schock erlitten. Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um sie. Die Straße war am Samstagabend gesperrt. Polizei und Feuerwehr leuchteten die Umgebung aus, um den Unfallhergang nachvollziehen zu können. feu