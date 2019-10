Rewe-Markt eröffnet 2020 auf Preussag-Areal in Lebenstedt

Die beiden stadtbildprägenden Großprojekte, die Investor Helmut de Jong bis Mitte nächsten Jahres an der Chemnitzer Straße umsetzen will, nehmen allmählich Form an. So wird die Lebensmittelmarkt-Kette Rewe am 30. Juni 2020 eine neue Filiale im 2700 Quadratmeter großen, klimaschonend beheizten...