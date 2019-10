Lesser Landfrauen kochen mit Grundschülern

Waffeln, Pizza, Pommes – was es in der Grundschule Lesse am Dienstag zu Essen gab, war natürlich nach dem Geschmack der Grundschüler. Und nach dem von Klassenlehrerin Christiane Stamm. Denn das Essen war sozusagen Unterrichtsinhalt, und daran sind auch die Lesser Landfrauen nicht unschuldig. Die Kartoffel steht nämlich im Mittelpunkt ihres Besuchs, und Karin Verstegen zeigte sich erstaunt, wieviel die Kleinen bereits über die Knolle...