Salzgitter: Premiere für Theater zur Gewaltprävention

Premiere feierte am Montag in Salzgitter ein vielerorts bereits etabliertes Theaterprojekt zur Gewaltprävention an Grundschulen. Mehrere Service-Clubs der Region haben die Aufführung von „Geheimsache Igel“ möglich gemacht. „Wir machen das bereits seit fünf Jahren in der Stadt Wolfenbüttel für alle Drittklässler und wollen das nun auch allen Grundschulen in Salzgitter anbieten“, sagte Christian Burgdorf, Präsident des Rotary-Clubs...