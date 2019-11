Unbekannter streift in Salzgitter Auto – hoher Schaden

Lebenstedt. Ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro hat sich am Dienstagmorgen in der Straße An der Windmühle ergeben.

Ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro hat sich am Dienstagmorgen in der Straße An der Windmühle ergeben, als ein unbekannter Autofahrer zwischen 8 und 9.30 Uhr in Richtung Kattowitzer Straße fuhr und den am Straßenrand geparkten Mercedes der 46-jährigen Geschädigten aus Salzgitter streifte. Laut Polizei wurde dabei die komplette Fahrerseite des PKW durch Schrammen und Dellen stark beschädigt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.