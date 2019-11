Jagd im Salzgitter Höhenzug: Mehr Wildwechsel erwartet

Salder. Die Revierförsterei Salder wird am Freitag, 15. November, im Salzgitter Höhenzug revierübergreifend jagen.

Daher muss, so heißt es in der Pressemitteilung, in der Zeit von 12 bis zirka 15.30 Uhr mit verstärktem Wildwechsel oder Jagdhunden auf der Nord-Süd-Straße gerechnet werden. Warnschilder, die auf den Jagdbetrieb hinweisen, werden entlang der Straße aufgestellt. PKW- und Motorradfahrer werden gebeten, ihre Geschwindigkeit entsprechend anzupassen.