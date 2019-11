Salzgitter. Drei Papier- und ein Altkleidercontainer brannten in der Nacht auf Samstag in Lebenstedt. Tatverdächtige gibt es aktuell noch nicht.

Vier Container brennen in Lebenstedt - tausende Euro Schaden

Drei Papier- und ein Altkleidercontainer brannten in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr in der Heckenstraße in Salzgitter-Lebenstedt. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, standen zwei Papiercontainer bereits im Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr habe die Brände gelöscht, die Brandursache sei bisher noch unklar.

Den entstandene Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Es seien zwar keine tatverdächtigen Personen angetroffen worden, aber die Polizei habe ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben könnten, sich mit der Dienstelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen. red