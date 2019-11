Maskierte attackieren Frau im Park in Salzgitter

Die Frau war nach Polizeiangaben in der Parkanlage zwischen Sudermannstraße und Wilhelm-Kunze-Ring unterwegs. In Höhe des dort befindlichen Kindergartens traten ihr die beiden Unbekannten in den Weg und schlugen ihr unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Die Frau stürzte, die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung, so die Polizei.

