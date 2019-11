15 Kaninchen aus Salzgitter suchen ein Zuhause

Im Tierheim im Süden Salzgitters tummeln sich zur Zeit die unterschiedlichsten Tiergattungen. Derzeit sind überdurchschnittlich viele Kaninchen in der Obhut der Tierschützer.

So verwundert es nicht, dass in dieser Woche gleich 30 Paar Langohren als „Tiere der Woche“ präsentiert werden. Die 15 Kaninchen, unter ihnen sechs Jungtiere, die allesamt im Oktober im Tierheim geboren wurden, erfreuen sich bester Gesundheit.

Tiere verstehen sich prächtig

Untereinander verstehen sich die Tiere prächtig, so dass eine gemeinsame Vermittlung in ein schönes Zuhause keine Probleme darstellen sollte. Den Besuchern fällt sofort nach dem Betreten der Kleintierzimmer auf, dass die flauschige Rasselbande neugierig und sehr aufgeweckt ist.

Große Entdeckerlust

Neue Höhlen, Kartons und Spielzeuge werden genauestens unter die Lupe genommen. Eine gewisse Entdeckerlust ist zu verspüren, wenn die Damen und Herren neue Gegenstände in ihrem Gehege in Augenschein nehmen. Für die Tierheim-Kaninchen wird ein neues Zuhause gesucht, in dem sie viel Platz zum Laufen, Spielen, Toben und Buddeln haben. Die „Tiere der Woche“ werden einzeln zu einem passenden Artgenossen vermittelt oder paarweise abgegeben.

Kaninchen leben drinnen

Als wichtige Information geben dei Tierschützer aus dem Tierheim Salzgitter den Hinweis mit auf den Weg, dass die Kaninchen im Tierheim in Innenhaltung leben und dies auch im zukünftigen Zuhause so sein sollte.

Wer möchte die Rasselbande einmal kennenlernen und den handzahmen und wissbegierigen Kaninchen ein neues Zuhause schenken? Die Kaninchen freuen sich über einen Besuch im Tierheim in Salzgitter-Bad.