Raubüberfall und mehrere Einbrüche in Salzgitter

In Lebenstedt und Thiede kam es am Mittwoch zu gleich vier Hauseinbrüchen.

Salzgitter. Die Taten passierten am Mittwoch in Lebenstedt und Thiede. Ein 21-Jähriger wurde ausgeraubt, Einbrecher stahlen in Wohnhäusern Schmuck und Werkzeug.

Im Stadtgebiet haben sich am vergangenen Mittwoch ein Raubüberfall und gleich vier Hauseinbrüche ereignet.

Gegen 16.50 Uhr wurde laut Mitteilung von Polizeisprecher Matthias Pintak zunächst ein 21-Jähriger auf der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt von mehreren, ihm zum Teil bekannten Personen festgehalten. Die Täter nahmen ihm Bargeld und ein Ausweisdokument ab, der Gesamtschaden beträgt mindestens 300 Euro.

Am Sammifeld in Thiede verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 14.50 und 19:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus und durchwühlten dort mehrere Behältnisse. Die Schadenshöhe betrage 350 Euro, so Pintak.

Gleicher Tathergang gilt auch für ein Haus am Dürerring (ebenfalls Thiede), wo zwischen 17.30 und 21 Uhr ein in der Höhe noch nicht bekannter Schaden entstand, sowie am Leiblweg ( zwischen 17.30 und 21 Uhr, Schaden 600 Euro) und Elfenstieg (zwischen 19 und 21.50 Uhr, 300 Euro) in Lebenstedt.

In sämtlichen Fällen haben die Einbrecher Werkzeuge und Schmuck erbeutet. Die Polizei bittet hier um Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen an den Tatorten: (05341) 18970.