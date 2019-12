Polizei nimmt betrunkenen Randalierer in Salzgitter-Bad fest

Er randalierte er in einem Mehrparteienhaus in der Okerstraße und konnte sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen: Die Polizei nahm am frühen Samstagmorgen in Salzgitter-Bad einen betrunkenen 41-Jährigen fest.

Mann randaliert in Salzgitter: Polizei nimmt ihn mit auf die Wache

Wie die Polizei berichtet, beschädigte der Mann bei seiner Randale eine Kellertür in dem Mehrparteienhaus. Weil er auch nicht zur Ruhe kam, als die Polizei gegen 6 Uhr in der Okerstraße ankam, um den Sachverhalt aufzunehmen, nahmen die Beamten den 41-Jährigen min Gewahrsam – zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten, heißt es in dem Polizeibericht.

Polizei entdeckt Betäubungsmittel

Einen möglichen Grund für den emotionalen Ausbruch des Mannes fanden die Polizisten in seiner Hosentasche: Bei der Durchsuchung entdeckten sie Ermittler Betäubungsmittel – und fertigten eine Strafanzeige. feu