Salzgitteraner Jugendwehr ehrt Kathrin Böhm mit Floriansmedaille

Mitglieder der Salzgitteraner Jugendfeuerwehr haben auf das Jahr 2019 bei ihrer Jahresdienstbesprechung zurückgeblickt. Die Grußworte der Feuerwehrführungskräfte Salzgitters, allen voran Fachdienstleiter Arne Sicks, Stadtbrandmeister Andreas Sydow, seinem Stellvertreter Detlev Söhler und den Vertretern der einzelnen Löschbezirke für West, Kay Wagener, Ost, Michael Rode, und Süd, Dirk Bauer, sowie Hans Verstegen als Vertreter des Fördervereins der Kinder- und Jugendfeuerwehr leiteten die Sitzung ein. Als Ehrengast war der Bezirksjugendfeuerwehrwart Stephan Blume anwesend. Er berichtete von Landes- und Bezirksebene.

Die Löschbezirksjugendfeuerwehrwarte und die Stadtkinderfeuerwehrwartin Stephanie Kiwitt hielten ihre Jahresberichte und ließen das Jahr 2019 Revue passieren. Die Stadtjugendsprecherinnen Antonia Högemann und Danica Söhler führten zusammen mit dem Stadtjugendfeuerwehrwart Martin Dietze und seinem Stellvertreter Christian Pohl ein Interview über die Geschehnisse des vergangenen Jahres. Als Höhepunkte benannten sie den Bundeswettbewerb auf Stadtebene, den Tag der Feuerwehren sowie die Mitwirkung beim Walk4Help in Braunschweig, Abschluss des ersten Halbjahres war die Wochenendfahrt nach Wernigerode.

Im zweiten Halbjahr ging es dann weiter mit dem ersten, vom Jugendforum (JuFo) organisierten JuFo-Wochenende, bei dem alle Jugendsprecher aus Salzgitter eine schöne Zeit im KJT Hamberg verbrachten und kreativ an der Ausgestaltung des Projektes „JuFo 2.0“ mitgewirkt haben. Auch einen Tag der Jugendfeuerwehr gab es erstmals. Dieser wurde bei einer Superdisco unter dem Namen „Fire on Ice“ in der Eissporthalle veranstaltet.

Natürlich durften auch Ehrungen nicht fehlen. In diesem Jahr wurden Jennifer Junghans, Sandra Weske, Stephanie Kiwitt, Manuela Woidtke, Dennis Hartung und Christian Schaaf für ihr jahrelanges Engagement für die Jugendfeuerwehr Salzgitter mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr geehrt. Kathrin Böhm wurde die höchste Auszeichnung der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr verliehen, die Floriansmedaille.

Des Weiteren wurde Dietmar Gutzmann, der nach 27 Jahren im Stadtjugendausschuss sein Amt zum Jahresende endgültig ablegt, ein Präsent überreicht. Die Jugendfeuerwehr Salzgitter erlangt laut Mitteilung immer mehr Aufmerksamkeit durch die Jugendarbeit und ihre medialen Auftritte. Nur in wenigen Vereinen sei es möglich, dass die Jugendlichen eigenständig mitentscheiden könnten. Die Mitbestimmung der Jugendlichen sei auf allen Ebenen in der Jugendfeuerwehr in Deutschland etabliert.