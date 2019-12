Salzgitter kümmert sich vorbildlich um Kinder

Den Durchblick in Sachen Süchte sollen Schüler in Salzgitter bald auch dank des Projekts „Klarsicht SZ“ haben. Mit dem Präventionsrat Salzgitter, der Salto-Suchthilfe sowie Stadt und Polizei Salzgitter haben sich vier starke Partner gefunden, um Siebtklässler darüber aufzuklären, welche Gefahren Suchtmittel wie Zigaretten, Shisha-Pfeifen oder Alkohol in sich bergen. Oder um es mit den Worten von Salzgitters Polizeichef Volker Warnecke zu sagen: Es geht darum, den Nachwuchs für die Gefahren stoffgebundener Süchte zu sensibilisieren. Süchte, darauf machte Salzgitters Sozialdezernent Dirk Härdrich aufmerksam, gibt es nämlich selbstredend auch in vielen anderen Bereichen.

Dass es das Projekt „Klarsicht SZ“ gibt – bei dem Schüler vor Ort in ihren Schulen mit Ansprechpartnern der Projektbeteiligten ins Gespräch kommen – ist auch Polizistin Monika Rohde zu danken, die das Konzept sozusagen aus dem Landkreis Wolfenbüttel importiert hat, wo es bereits seit vielen Jahren erfolgreich erprobt ist. Gut, dass Rohde die Idee für das Projekt mit vielen Partnern nun auch für Salzgitter vorangetrieben hat und es im Januar starten kann. Gut für die Salzgitteraner Kinder, dass es hier ein weiteres Präventionsprojekt gibt – auch wenn sich der Erfolg nicht eindeutig wird mit harten Fakten belegen lassen. So ist das nun aber einmal mit der Prävention, aus dem Lateinischen zu übersetzen mit „zuvorkommen“: Sie kommt möglichen Schäden zuvor. Und diese müssen, wie es Härdrich so treffend formuliert hat, dann im Nachgang „nicht repariert werden“.

Eine weitere gute Sache, über die wir in dieser Woche berichteten, ist der Ausbau der Kita Rasselbande in Salzgitter-Bad. Eindrucksvoll ist, wie viel Platz den Kindern hier künftig zur Verfügung stehen wird. Möglich machen das die großzügig dimensionierten Räumlichkeiten in der früheren Förderschule „Am Steinberg“. Ob solche Umnutzungen auch künftig denkbar sein werden? Das bleibt im Sinne der Kinder zu hoffen. Die von Härdrich angestoßene Diskussion um eine Art Standard-Kindergarten, um Kosten zu sparen, werden wir jedenfalls mit Spannung verfolgen.