Anklage nach blutigem Angriff vor Shisha-Bar in Salzgitter

Vor einer Shisha-Bar in der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter-Lebenstedt kam es zum Streit zwischen einem 42-jährigen Mann und seiner von ihm getrennt lebenden 36-jährigen Ehefrau. Zwei ihrer Schwestern und eine Tante eilten ihr zur Hilfe. Daraufhin soll der 42-Jährigen die Frauen mit einem Messer angegriffen haben. Eine von ihnen wurden von fünf Stichen in Oberkörper und Gesicht getroffen, Sie überlebte knapp.