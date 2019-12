Zwischen Einbruch und Alkoholtest – Bilanz der Polizei Salzgitter

Einbruch, Sachbeschädigung, Betrug – unter anderem diese Themen beschäftigten die Polizei am Festwochenende. So kam es laut Polizeibericht in Thiede an der Thomas-Mann-Straße Heiligabend zwischen 14.30 und 23 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hätten die Abwesenheit der Eigentümer genutzt und seien durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Haus eingedrungen, hätten die Räume durchsucht und schließlich unter anderem Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden werde auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise: (05341) 18970.

Am Brotweg in Thiede haben Unbekannte zwischen Heiligabend, 21.30 Uhr, und dem ersten Feiertag, 12.25 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand eine Fahrzeugseite eines geparkten grünen Chevrolets zerkratzt, so die Polizei. Hinweise: (05341) 18970.

Während einer Kontrolle eines 22-jährigen Fahrers am Mittwoch, 25. Dezember, um 20.50 Uhr in Salzgitter-Lebenstedt an der Marienbruchstraße wurde festgestellt, dass für dessen PKW kein Versicherungsschutz mehr besteht, so die Polizei. Der Schutz sei vor zwei Wochen ausgelaufen. Dem Mann sei die Weiterfahrt untersagt worden. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Am Abend des Mittwochs gegen 21.35 Uhr betankte eine unbekannte Beifahrerin einen dunkelgrauen Range-Rover-Geländewagen mit Dieselkraftstoff (Wert von 93 Euro) an einer Tankstelle an der Kattowitzer Straße, berichtet die Polizei. Nach dem Tankvorgang sei das Auto weggefahren, ohne dass die Tankrechnung beglichen worden sei. Anhand von Videoaufnahmen habe das Kennzeichen des Autos ermittelt werden können. Es habe sich herausgestellt, dass die Kennzeichen kurz zuvor von einem an der Küstriner Straße geparkten VW Transporter abgebaut und entwendet worden waren.

Eine Funkstreife kontrollierte am Mittwoch um 22.10 Uhr auf der Nord-Süd-Straße einen 20-jährigen Autofahrer, bei dem zuvor Fahrauffälligkeiten festgestellt worden waren, heißt es im Polizeibericht. Es hätten sich Verdachtsmomente ergeben, dass der 20-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten unterwegs gewesen sei. Die Folgen: Blutprobe und Ermittlungsverfahren.

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Heiligabend, 17.30 Uhr, und dem ersten Feiertag, 13.30 Uhr, in Salzgitter-Bad an der Straße Am Felsenkeller ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben war ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Ford gestoßen. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise: (05341) 8250.

Schließlich ereignete sich noch ein Unfall – am Montag, 23. Dezember, 19.15 Uhr, in Groß Mahner auf der Kreisstraße 32 (Windmühlenbergstraße). Ein 38-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 32 in Richtung Groß Mahner. Kurz vor dem Ortseingang sei er aufgrund von Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Seine leichten Verletzungen hätten in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Ein erster Atemalkoholtest habe den Wert von 1,68 Promille ergeben. Dem 38-jährigen Mann sei anschließend eine Blutprobe entnommen worden. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden.