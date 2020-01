Gestern beginnt heute

Wir alle wissen nicht, was uns das neue Jahr 2020 bringt. Geburtstage aus Familien- und Freundeskreis, das eigene Wiegenfest, der Hochzeitstag, das ein oder andere Jubiläum, Urlaube und ein paar privat oder dienstlich bereits vereinbarte Termine – das ist das einzig verlässliche Gerüst, aus dem die nächsten zwölf Monate gezimmert sind. Wir wissen also nicht mal, ob diese Daten Erfreuliches oder Verdrießlichkeit erwarten lassen. Und nur zu hoffen ist, dass 2020 uns Gesundheit, familiäres Glück und beruflichen Erfolg beschert. Aber eines sollte uns zumindest optimistisch stimmen: der glanzvolle Klang einer neuen Epoche. Denn seit gestern ist es vorbei, das erste Jahrzehnt des zweiten Jahrtausends. Jetzt kommen sie endlich, die 20er-Jahre und erinnern schon assoziativ an ein unvergessenes Zeitalter vor Beginn dunkler NS-Zeit. Da gab es vor 1929 den Wirtschaftsaufschwung und eine einzigartige Blütezeit deutscher Kunst, Kultur und Wissenschaft. In diesem Sinne: Tanzen Sie entspannt auf dem Vulkan.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an