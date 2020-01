Autofahrerin bei Unfall in Lebenstedt leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall in Lebenstedt rückt die Polizei am Dienstag aus.

Am Dienstag, gegen 13.05 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Salzgitteraner mit seinem Auto die Lebenstedter Joachim-Campe-Straße in Richtung der Albert-Schweitzer-Straße. In Höhe des Wilhelm-Kunze-Rings bemerkte er den vor ihm bremsenden VW Golf zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Die 56-jährige Insassin des Volkswagen wurde durch den Aufprall leicht verletzt und im Klinikum Salzgitter ärztlich versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro.